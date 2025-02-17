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Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Шувалов: февраль в Москве станет самым холодным месяцем этой зимы
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Февраль в Москве станет самым холодным месяцем текущей зимы, до конца недели с 17 февраля в столице ожидается температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов.

«Самые холодные дни у нас сегодня и завтра, с ночными температурами от -10°C до -15°C и дневными от -5°C до -10°C. Затем в среду небольшой снежочек ожидается», — сказал синоптик.

По его словам, во второй половине недели прогнозируется повышение температуры. Днем столбики термометров будут находиться на уровне -2...-6°C, ночью — -8...-13°C. Шувалов подчеркнул, что этот февраль будет более прохладным, чем в прошлом году.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что погода в Москве в марте будет аномально теплой, однако возможны короткие возвраты холодов. По ее словам, месяц будет с положительной температурной аномалией. Она допустила, что температура воздуха в столице будет более высокой, чем на юге России. Синоптик добавила, что уже сейчас дело идет к весне.

Ранее москвичам спрогнозировали оттепель после морозов в конце февраля.

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