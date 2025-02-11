Неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета ВМС ФРГ

В Германии организовали расследование в связи с возможной попыткой диверсии на новом корвете «Эмден» Военно-морских сил (ВМС) ФРГ. Об этом говорится в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung.

По данным СМИ, неизвестные незадолго до первого спуска корабля на воду насыпали в его двигатель несколько десятков килограммов металлической стружки. Как отметили авторы, если бы проблему не устранили вовремя, то это привело бы к серьезной поломке. Расследованием занимается земельное ведомство уголовной полиции. По версии правоохранительных органов, на корабле могла произойти попытка диверсии.

Планировалось, что корвет «Эмден» задействуют в наблюдении за морским пространством. Ранее Бундесвер заказал пять новых судов класса 130 общей стоимостью в €2 млрд.

В декабре прошлого года российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны. Подробности о крушении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме обвинили Киев в крушении Ursa Major.