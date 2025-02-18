Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал третьего фигуранта по делу «Артподготовки»

Арестован третий фигурант дела о подготовке терактов участниками «Артподготовки»
close
РИА Новости

Следственные органы сообщили о задержании третьего подозреваемого по уголовному делу о подготовке террористических актов, связанному с деятельностью запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). По данным РИА Новости, мужчине предъявлено обвинение в подготовке к терактам.

Уголовное дело было возбуждено еще в июне 2024 года в связи с предполагаемой подготовкой терактов неустановленными членами «Артподготовки». Следствие обосновало необходимость ареста риском продолжения преступной деятельности, давления на свидетелей и попыток сфабриковать алиби. Несмотря на доводы защиты об отсутствии намерений скрываться, суд счел обоснованным подозрение в причастности задержанного к преступлению, опираясь на его собственные показания и другие материалы дела.

В сентябре прошлого года следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка».

В июле 2024 года в Забайкальском крае ФСБ задержала причастного к подрывной деятельности против России члена террористической организации. По имеющимся данным, он вступил в ряды «Артподготовки» в 2022 году. Мужчина, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции, распространял материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со специальной операцией на Украине, и призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ранее появились кадры операции по предотвращению теракта в Пскове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами