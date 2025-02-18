Суд арестовал третьего фигуранта по делу «Артподготовки»

Следственные органы сообщили о задержании третьего подозреваемого по уголовному делу о подготовке террористических актов, связанному с деятельностью запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). По данным РИА Новости, мужчине предъявлено обвинение в подготовке к терактам.

Уголовное дело было возбуждено еще в июне 2024 года в связи с предполагаемой подготовкой терактов неустановленными членами «Артподготовки». Следствие обосновало необходимость ареста риском продолжения преступной деятельности, давления на свидетелей и попыток сфабриковать алиби. Несмотря на доводы защиты об отсутствии намерений скрываться, суд счел обоснованным подозрение в причастности задержанного к преступлению, опираясь на его собственные показания и другие материалы дела.

В сентябре прошлого года следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка».

В июле 2024 года в Забайкальском крае ФСБ задержала причастного к подрывной деятельности против России члена террористической организации. По имеющимся данным, он вступил в ряды «Артподготовки» в 2022 году. Мужчина, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции, распространял материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со специальной операцией на Украине, и призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ранее появились кадры операции по предотвращению теракта в Пскове.