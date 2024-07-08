В Забайкалье ФСБ задержала мужчину за участие в «Артподготовке»

В Забайкальском крае задержали причастного к подрывной деятельности против России члена террористической организации. Об этом, ссылаясь на пресс-службу краевого управления ФСБ, сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, задержанный в 2022 году вступил в ряды международной организации «Артподготовка» (организация запрещена в России), которая была признана на территории России террористической.

Мужчина, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции. Он распространял материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со специальной операцией на Украине, и призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Следственный отдел управления ФСБ по Забайкальскому краю возбудил в отношении задержанного уголовное дело за участие в деятельности террористической организации.

До этого в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в социальных сетях к революции. В своих высказываниях он также оправдывал террористическую деятельность.

Ранее студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже.