Сотрудника центра аудита РЖД обвинили в участии в террористической организации

Следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно сообщению ведомства, уголовное дело было возбуждено 22 июня 2024 года по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников террористической организации «Артподготовка» к совершению терактов на территории РФ.

«С данным уголовным делом в одном производстве соединены еще ряд уголовных дел. 25 июля 2024 года задержан Демченко», — сказано в ходатайстве следователя центрального аппарата СК РФ о продлении срока ареста специалисту РЖД.

В июле в Забайкальском крае ФСБ задержала причастного к подрывной деятельности против России члена террористической организации. По имеющимся данным, он вступил в ряды «Артподготовки» в 2022 году. Мужчина, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции, распространял материалы, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России и органов власти в связи со специальной операцией на Украине, и призывал к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ранее студента из Твери заподозрили в подготовке теракта в колледже.