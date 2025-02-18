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Россиянкам из-за дефицита кадров разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках

В России женщинам позволили управлять экскаваторами и погрузчиками
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adriaticfoto/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам разрешили управлять экскаваторами и погрузчиками, пишут «Известия» со ссылкой на приказ Минтруда от 17 февраля.

«Из перечня также исключили управление самоходными машинами на открытых горных работах, поверхности действующих строящихся шахтах, разрезах и рудниках, работах по обогащению, агломерации и брикетированию», — говорится в материале.

Как отмечает газета, перечень работ с вредными или опасными условиями труда, на которых теперь можно использовать женский труд, расширили для преодоления кадрового дефицита. Изменения стали возможны благодаря развитию технологий. Современные экскаваторы и погрузочные машины с системами автоматизации, гидравлическими усилителями и эргономичными рабочими местами снизили требования к физическим возможностям.

Адвокат Игорь Ким предупредил, что работа на тяжелой технике из-за постоянных нагрузок и вибраций может негативно повлиять на репродуктивную систему женщин. Экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова добавила, что им может быть сложно стать частью мужского коллектива.

Женщины стали востребованными в «мужских» сферах работы еще в прошлом году. В частности они начали чаще трудиться в сельскохозяйственном секторе или искать свое призвание в технических профессиях. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова объяснила, что во многом такая ситуация связана с мобилизацией мужчин после начала СВО.

Ранее сообщалось, что в РФ почти половина мужчин из IT считают, что эта отрасль — не для женщин.

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