В России почти половина мужчин из IT считают, что эта отрасль — не для женщин

Почти у половины — 53% — женщин, работающих в IT-отрасли, не возникало проблем на фоне неравенства, однако 37% считают, что в сфере IT есть гендерное неравенство, и они сталкивались с сексизмом. Это показал опрос Skillfactory, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 45% опрошенных мужчин считают, что сфера IT — не для женщин.

Согласно исследованию, 35% опрошенных женщин уверены, что им приходится работать в IT в разы усерднее, чем мужчинам, чтобы доказать свой профессиональный уровень. При этом треть женщин также утверждает, что успехи в карьере не зависят от пола. Любопытно, что мнения женщин разных специальностей разделились: например, 79% девушек-аналитиков уверены, что от них на работе требуют меньше, чем от мужчин. А 70% опрошенных девушек-дизайнеров и 66% разработчиков, наоборот, утверждают, что им нужно работать в разы больше мужчин.

Почти половина женщин (45%) считает, что мужчинам в IT-отрасли чаще поручают более интересные и важные задачи. Еще 31% заявляют, что на работе им дают меньше задач, чем мужчинам. В то же время половина мужчин из IT (50%) считает, что от них на работе требуют больше, чем от коллег-женщин. Интересно, что по мнению 43% мужчин, распределение задач в компаниях зависит не от пола, а от профессионализма специалиста.

Большинство (43%) россиянок, работающих в IT, ни разу не сталкивались с какими-либо барьерами на работе, которые не давали двигаться вверх по карьерной лестнице исключительно из-за пола. Однако у 29% такое случалось. Из них чаще всего (50%) с гендерным неравенством встречались женщины, которые недавно работают в IT.

Треть женщин в IT (36%) считает, что уровень зарплаты у мужчин в IT выше, чем у женщин. Особенно в этом уверены 64% девушек, которые только начинают карьеру в IT, и 42% женщин на позициях топ-менеджеров. Еще 69% женщин-разработчиков также считает, что у мужчин зарплата выше. На вопрос про разницу в зарплатах большинство мужчин (38%) ответили, что она зависит исключительно от компетенций и знаний сотрудника.

По данным Хабр Карьеры, средняя зарплата женщин в IT, которую они получали после вычета налогов в 2022–2023 годах, снизилась на 19%, до 89 тыс. руб. в месяц. У мужчин, наоборот, выросла на 17%, до 118 тыс. руб. в среднем. Согласно данным Хабр Карьеры, в IT-отрасли сохраняется ощутимая разница по размеру желаемой зарплаты между мужчинами и женщинами. По итогам 2023 года, медианная желаемая зарплата у женщин в IT составила 111 тыс. руб. и снизилась на 7% в сравнении с 2022 годом. У мужчин показатель вырос на 11%: с 139 тыс. руб. до 154 тыс. руб.

В том, что сфера IT не для женщин, уверены 45% мужчин. А почти каждый пятый опрошенный (19%) совершенно не согласен с этим утверждением. Любопытно, что чаще других с тем, что IT не для девушек, соглашались разработчики (55%), а реже всего — тестировщики (10%). Почти каждая пятая женщина в IT (19%) постоянно встречается с мнением коллег о том, что эта отрасль не подходит девушкам. Еще 37% сталкивались с этим утверждением лишь несколько раз и 44% — никогда.

«В большинстве случаев женщины зарабатывают меньше мужчин, это связано, например, с тем, что девушки делают длительный перерыв в карьере из-за ухода в декрет, а также на старте они озвучивают меньшие зарплатные ожидания и реже просят повышения», — прокомментировала Ольга Зяблова, IT Recruiter в Unity in Development.

При этом большинство женщин (69%) никогда не сталкивались с сексизмом на собеседованиях. Однако у 31% женщин был негативный опыт устройства на работу в IT. Так, на собеседованиях чаще всего задавали неудобные вопросы про семейное положение (36%), наличие детей (33%) и декретный отпуск (24%). У 14% девушек потенциальные руководители спрашивали, смогут ли они работать в мужском коллективе, еще 9% женщин сталкивались с сомнениями руководства относительно их рабочих компетенций в IT.

«На мой взгляд, проблемы гендерного неравенства в сфере постепенно уходят. Бизнес испытывает острую нехватку кадров, особенно IT-специалистов. В таких условиях оценивать соискателей по гендерным признакам как минимум нецелесообразно и неэффективно, как максимум — дискриминация и прямое нарушение норм ТК РФ», — рассказала Юлия Мельчугова, руководитель направления по подбору персонала СКБ Контур.

В ходе опроса 48% женщин отметили, что на IT-рынке существует стеклянный потолок, который мешает специалистам женского пола продвигаться по карьерной лестнице и занимать руководящие позиции. Они считают, что из кандидатов на повышение чаще всего выбирают мужчин, чем женщин. Однако 39% уверены, что стеклянного потолка нет, а 13% затруднились ответить. Мужчины считают иначе: 44% опрошенных указали, что такой проблемы в IT нет. Лишь 26% уверены, что такая проблема существует, и из кандидатов на повышение чаще выбирают мужчин.

«По нашим наблюдениям, количество женщин в IT-сфере увеличилось в несколько раз за последние годы. Несомненно, проблема неравенства в размере заработной платы, в отношении, в неуместных вопросах о личной жизни присутствует. Но я могу отметить тенденцию отхода от просто обсуждений проблем гендерного неравенства в сторону предметных шагов к их решению», — поделилась директор организации Women in Tech Russia Анастасия Трехбратская.

Ранее была определена самая популярная IT-профессия среди российских айтишниц.