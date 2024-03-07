Эксперты назвали области, в которых стали востребованы женщины-специалисты

В последнее время наблюдается рост спроса на специалистов женского пола в профессиях, традиционно считавшихся «мужскими», отмечает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Так, чаще женщины стали трудиться в сельскохозяйственном секторе или искать свое призвание в технических профессиях, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«Часто стала наблюдать, как россиянки работают в должности инженеров, разработчиков фармацевтических препаратов, а также строителей в руководящей позиции. Хотя последняя изначально больше все-таки мужская профессия», — подчеркнула Лоикова.

Во многом такая ситуация связана с мобилизацией мужчин после начала военной спецоперации, считает эксперт. По ее данным, на этом фоне работодатели стали нанимать женщин на «мужские» должности на 40% чаще, чем раньше.

«Вероятно, это связано еще с тем, что женщины никуда не уедут и никого не бросят — они кормят свою семью, ухаживают, например, за кем-то из старшего поколения. У них больше обязанностей и желания закрепляться на месте», — считает эксперт.

Для компаний также важно, что женщины зачастую более работоспособны, готовы перерабатывать и соглашаются на меньшую оплату труда, чем мужчины, добавила Лоикова. Сейчас разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами составляет 15-20%.

В ближайшее время стоит ожидать расширение должностей и полномочий женщин в разных рабочих сферах, считает HR-специалист.

Напомним, она также отмечала, что женщин стали чаще брать на руководящие должности, объясняя это тем, что они зачастую коммуникабельнее, гибче и ответственнее мужчин.

Ранее стало известно, какая сумма необходима для счастья в месяц мужчинам и женщинам.