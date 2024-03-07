Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали области, в которых стали востребованы женщины-специалисты

HR-специалист Лоикова: женщины становятся востребованными в «мужских» сферах работы

close
100%
Shutterstock

В последнее время наблюдается рост спроса на специалистов женского пола в профессиях, традиционно считавшихся «мужскими», отмечает независимый HR-специалист Зулия Лоикова. Так, чаще женщины стали трудиться в сельскохозяйственном секторе или искать свое призвание в технических профессиях, заявила она в беседе с телеканалом «360».

«Часто стала наблюдать, как россиянки работают в должности инженеров, разработчиков фармацевтических препаратов, а также строителей в руководящей позиции. Хотя последняя изначально больше все-таки мужская профессия», — подчеркнула Лоикова.

Во многом такая ситуация связана с мобилизацией мужчин после начала военной спецоперации, считает эксперт. По ее данным, на этом фоне работодатели стали нанимать женщин на «мужские» должности на 40% чаще, чем раньше.

«Вероятно, это связано еще с тем, что женщины никуда не уедут и никого не бросят — они кормят свою семью, ухаживают, например, за кем-то из старшего поколения. У них больше обязанностей и желания закрепляться на месте», — считает эксперт.

Для компаний также важно, что женщины зачастую более работоспособны, готовы перерабатывать и соглашаются на меньшую оплату труда, чем мужчины, добавила Лоикова. Сейчас разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами составляет 15-20%.

В ближайшее время стоит ожидать расширение должностей и полномочий женщин в разных рабочих сферах, считает HR-специалист.

Напомним, она также отмечала, что женщин стали чаще брать на руководящие должности, объясняя это тем, что они зачастую коммуникабельнее, гибче и ответственнее мужчин.

Ранее стало известно, какая сумма необходима для счастья в месяц мужчинам и женщинам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами