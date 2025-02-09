Российский профессор заявил о распространенность тридемии в этом сезоне

Наиболее распространенными в этом сезоне стали вирусы гриппа А и В, характеризующиеся высокой заразностью, различные вариации ОРВИ (риновирусы, аденовирусы и др.), а также ставший уже привычным COVID-19. Специалисты называют такой процесс тридемией — когда человек подвергается атаке сразу трех различных инфекционных агентов. При этом проявления заболевания очень похожи, и не всегда врач на приеме и сам пациент могут определить, какой именно вирус является причиной заболевания в этот раз, рассказала «Газете.Ru» Елена Карева, д. м. н., профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика П. В. Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова.

По ее словам, поскольку сейчас наблюдается подъем сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также продолжают появляться новые штаммы вируса COVID-19, вероятность новой пандемии не исключается экспертным сообществом.

«Мы привыкли, что ОРВИ – это легкое заболевание, но, в любом случае, это болезнь, которая накладывает отпечаток на привычный образ жизни каждого человека: приходится менять планы и испытывать неприятные симптомы. При этом, любая острая респираторно-вирусная инфекция, даже самая, на первый взгляд, безобидная, может привести к тяжелому течению заболевания, требующему госпитализации. Среди осложнений чаще встречаются воспаление легких, бронхиты, обострение хронических системных заболеваний, проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной систем и так далее», — объяснила она.

Если раньше ОРВИ лечили медом и малиной, то COVID-19 показал, что часто этого бывает недостаточно и из-за несвоевременно начатого лечения пациент может получить целый «букет» последствий в виде осложнений.

Среди наиболее распространенных средств можно выделить несколько групп препаратов:

«Противовирусные — препараты, нарушающие жизненный цикл вируса внутри клетки человека. Иммуномодулирующие — стимулируют выработку лизоцима, интерферона, иммуноглобулина А. Жаропонижающие и болеутоляющие — помогают снизить температуру. Симптоматические — препараты от заложенности носа, кашля, боли в горле, муколитики и др. Антигистаминные — снижают отечность слизистых дыхательных путей. Антибиотики — назначаются только врачом и только в случаях, когда присоединяется бактериальная инфекция», — отметила врач.

Профессор подчеркнула, что пандемия COVID-19 показала, что давно привычные вирусные заболевания нельзя оставлять без внимания и лечения. Кроме того, особенности вируса, его специфическое действие на организм человека, заставили ученых с другой стороны посмотреть на терапию любых ОРВИ.

«В настоящее время разработан принципиально другой подход, направленный на то, чтобы контролировать иммунный ответ организма на вирус. Здесь мы влияем на то, как сам организм реагирует на патоген. За счет контроля воспаления сохраняется баланс: организм по-прежнему будет бороться с вирусом, но при этом исключается повреждающее действие медиаторов воспаления на клетки и ткани. Поэтому новый подход является универсальным, а значит, его можно применять при терапии любых ОРВИ», — заявила она.

Летом 2024 года, на Совете экспертов «Контроль над вирус-индуцированным воспалением дыхательных путей», эксперты обсудили эффективность препаратов, работающих по принципу контроля над воспалением. Это и препараты, которые используются только в стационарах (гормональные, моноклональные антитела) и лекарства с новым механизмом действия, которые врачи могут назначить в самом начале заболевания (препарат на основе молекулы XC221).

Медицинское сообщество планирует и дальше искать новые способы терапии респираторных вирусных заболеваний, число которых в мире только растет.

«Современная медицина и фармацевтика располагают обширным арсеналом препаратов, эффективность которых доказана в результате многочисленных исследований, поэтому не стоит пренебрегать ими в лечении ОРВИ и гриппа. Помимо устранения риска развития осложнений, они помогают сократить сроки заболевания, а значит, повысить качество жизни в целом, чтобы пациент не выпадал на длительное время из привычного ритма жизни: работы, встреч, поездок, времени с семьей», — резюмировала она.

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