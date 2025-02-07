Раскрыты причины февральской вспышки ОРВИ и гриппа

В России февраль начался со вспышки ОРВИ, гриппа и коронавируса в нескольких регионах из-за этого локально ввели карантинные меры. Связано это, в первую очередь, с возвращением детей в школы, так как это способствует распространению вирусов, объяснил эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко Общественной Службе Новостей.

Рост заболеваемости в это время года соответствует сезонным закономерностям, отметил врач.

«После новогодних каникул дети вернулись в школы, и с 20 января начался эпидемический подъем, который наблюдается в разных городах по-разному, — пояснил он. — Структура заболеваемости прогнозируема: преобладают вирусы парагриппа, H1N1, H3N2, а также встречаются случаи так называемого свиного гриппа».

Онищенко также призвал россиян не волноваться о птичьем гриппе, подчеркнув, что случаи заражения им в России пока не регистрируются. Растет заболеваемость только в Европе и на североамериканском континенте — эпидемиолог назвал это закономерным процессом.

Поэтому в целом наблюдаемая сейчас вспышка по вирусным инфекциям соответствует прогнозам, а что касается карантина, то его вводят отдельные учебные заведения для защиты детей и учителей, заключил Онищенко.

Напомним, во вторник Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 17,5%, зарегистрировано 761 тыс. случаев. Также зарегистрировали 8 тыс. случаев заболевания COVID-19. На карантин закрыты 72 школы в 28 регионах и 32 детсада в 18 регионах.

Ранее были названы главные ошибки россиян при лечении ОРВИ.