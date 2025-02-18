В Иркутске осудили банду, которая похищала и пытала людей

В Иркутске суд отправил в колонию трех человек за похищение и пытки людей

Суд в вынес приговор в отношении двух молодых людей и девушки за похищение и пытки двух человек в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, летом 2023 года трое жителей Иркутска, двое из которых были несовершеннолетними, за денежное вознаграждение похищали людей. Злоумышленники неофициально работали на лиц, которые продавали наркотики в интернете. Двое парней и девушка решали силовым методом конфликтные ситуации с клиентами интернет-магазина. Правоохранителям известно о двух потерпевших, которые были похищены и избиты. Отмечается, что одному из пострадавших правонарушители отрезали часть пальца и повредили машину. Преступная группировка фиксировала издевательства на камеру.

Судья согласился с доказательствами следствия и признал трех жителей Иркутска виновными в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ) и уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Также один из членов банды был признан виновным в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Один из подельников получил девять лет колонии строгого режима, второй — четыре года колонии общего режима, а девушка — шесть лет колонии общего режима.

До этого в Екатеринбурге суд отправил под стражу мужчину, который обвиняется в похищении глухонемой девочки. Инцидент произошел вечером 14 февраля. Отец с 15-летней дочерью заехал в магазин и оставил ребенка в машине буквально на 10 минут. Вернувшись, он не обнаружил девочку в салоне. В этот момент к машине подошел неизвестный, и, открыв дверь, выпустил девочку. Она хотела пойти в магазин, но мужчина увел ее за руку в неизвестном направлении. Злоумышленника удалось задержать утром 15 февраля. Школьница жива, она доставлена в больницу для обследования.

Ранее таксисты-мигранты избили и похитили местного водителя во Владивостоке.