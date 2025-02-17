Таксисты-мигранты избили и похитили местного водителя во Владивостоке

Во Владивостоке таксиста избили и похитили, посадив в микроавтобус на парковке аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В» и публикует видеозапись инцидента.

«Предварительно, все из-за конкуренции: таксисты/мигранты не хотят пускать местных на эту территорию. Мужчину увезли в неизвестном направлении», — отмечается в публикации.

Транспортная полиция начала проверку по факту инцидента, при этом с заявлением туда о конфликте никто не обращался. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что мужчину в белой куртке другой мужчина привел к микроавтобусу. Затем при помощи подошедшего еще одного человека его силой затолкали в белый микроавтобус и увезли.

«Пацан упирается, а его аж запихивают туда. Похищение людей», — прокомментировал автор видео за кадром.

Ранее на видео попало, как автомобиль с пенсионером ушел под воду.