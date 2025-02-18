Число пострадавших в перевернувшемся самолете в аэропорту Торонто удвоилось

В Торонто число пострадавших в инциденте с самолетом увеличилось до 15

В Канаде число пострадавших в ЧП с самолетом Delta Airlines в международном аэропорту Торонто возросло с восьми до 15. Об этом сообщает CTV.

Как уточняет телеканал, двое взрослых и ребенок находятся в критическом состоянии.

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier произошел около 14:00 (22:00 мск) в аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. Воздушная гавань временно прекратила работу.

Местные СМИ отмечают, что авария произошла во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

17 августа 2024 года в Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу. Это произошло на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района. После тренировочного полета самолет зацепил крылом землю, затем ударился о нее носовой частью и опрокинулся, но повреждений не получил. Причиной случившегося стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.