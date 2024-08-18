В Ленобласти пилот зацепил крылом землю и посадил самолет на крышу

В Ленинградской области начинающий пилот не справился с управлением и посадил самолет на крышу. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Авария при посадке легкомоторного самолета произошла 17 августа на аэродроме в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

Как уточняет издание 78.ru, перевернувшееся воздушное судно Cessna 172 принадлежит авиационному учебному центру по подготовке частных пилотов.

Накануне вечером пилот после тренировочного полета зацепил крылом землю. Затем самолет ударился о нее носовой частью и опрокинулся, но повреждений не получил.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов. Предварительно, причиной случившегося стали неблагоприятные погодные условия. Медицинское освидетельствование показало, что находившиеся на борту 36-летний пилот и 36-летний курсант не были пьяны.

В начале августа самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе.

Ранее пилот легкомоторного самолета не справился с управлением и сбил пенсионерку на велосипеде.