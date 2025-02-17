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Цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России

Цена нефти Brent выросла на 0,66% после атаки дронов на станцию перекачки в РФ
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Martin Meissner/AP

Цены на нефть марки Brent выросли на 0,66%, до $75,22 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE, на которые обратило внимание РБК.

Данные приводятся по состоянию на 11:30 мск. В сравнении с закрытием торгов в пятницу, 14 февраля, стоимость апрельских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась на 0,64%.

Согласно материалу РБК, причиной роста котировок стало сообщение об атаке дронов на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме нее под удар украинских беспилотников попали и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры. После попытки атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на 17 февраля сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. В них, в основном, выбило окна.

Ранее доходы России от нефтеэкспорта в январе выросли почти на $950 млн.

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