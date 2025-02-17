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Пассажир-скандалист избил таксиста лопатой в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти пассажир-скандалист избил таксиста лопатой
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Depositphotos

В Ленинградской области недовольный пассажир устроил скандал и избил таксиста лопатой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на въезде в один из коттеджных поселков. Пассажир устроил скандал в салоне автомобиля такси и отказался покидать машину. Позже он все же вышел на улицу и взял у супруги лопату, которую та для него нашла в качестве импровизированного оружия.

Дебошир стал избивать таксиста лопатой — все происходило возле сторожки охранника, который не стал вмешиваться в конфликт. Он лишь вызвал полицию после окончания потасовки. Информации о состоянии избитого водителя не поступало.

До этого в Чебоксарах беременной стало плохо из-за драки пассажира с таксистом. Видеорегистратор запечатлел инцидент — на кадрах слышно, как женщина в положении сообщает, что чувствует недомогание.

Ранее были опубликованы новые кадры нападения на водителя такси в Москве.

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