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Беременной женщине стало плохо из-за драки пассажира с таксистом

В Чебоксарах пассажир душил таксиста при беременной жене

В Чебоксарах 15 февраля мужчина избил водителя такси. Об этом сообщает МВД по Чувашской Республике в своем Telegram-канале.

«Ночью 15 февраля в отдел полиции №4 УМВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о нападении клиента такси на его водителя, двигавшегося в автомашине по улице К. Иванова в столице Чувашии», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор такси запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажир кричит на водителя, после чего начинает его бить. На записи также слышно, как беременная жена нападавшего сообщает, что ей плохо.

По словам водителя, злоумышленник угрожал ему расправой. По предварительной информации, таксист не пострадал. Мужчину направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления наличия возможных телесных повреждений.

В МВД сообщили, что нападавшим оказался 32-летний местный житель, в отношении которого завели уголовное дело. Ранее чебоксарец уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее гаишники не смогли поймать мужчину на «Муравье» в Дагестане.

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