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Обвиняемый во взятках экс-глава ГИБДД Приморского края отправился на СВО

Обвиняемый в коррупции экс-начальник ГИБДД Приморья Зубакин уехал на СВО
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МВД России

Обвиняемый в получении взяток экс-руководитель управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом, ссылаясь на главу объединенной пресс-службы судебной системы региона Елену Оленеву, сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее словам, Зубакин заключил контракт с министерством обороны РФ и убыл на СВО. В связи с этим суд приостановил производство по его уголовному делу. В отношении четверых подельников Зубакина судебный процесс продолжается.

Полковник полиции Зубакин возглавлял ГИБДД Приморского края на протяжении 10 лет. Ему предъявили обвинение в 29 эпизодах получения взяток в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей в составе организованной группы.

18 января сообщалось, что приговоренный за коррупцию к восьми годам лишения свободы бывший командующий армией ПВО генерал Константин Огиенко попросил отправить его на СВО простым солдатом.

Ранее осужденный экс-мэр Владивостока отправился в зону СВО.

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