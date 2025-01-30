В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило о задержании бывшего высокопоставленного чиновника администрации Серпухова и трех его сообщников по обвинению в крупной коррупционной схеме. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, обвиняемый, занимавший должность заместителя и советника главы городского округа, в период с 2023 по 2024 год получал взятки от индивидуальных предпринимателей на общую сумму не менее пяти миллионов рублей.

Взятки, как утверждается, предоставлялись за содействие в заключении и беспрепятственном исполнении контрактов с муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства», а также за общее покровительство в рамках государственных закупок. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за получение и дачу взяток, а также посредничество во взятках.

В ближайшее время всем задержанным предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения.

Накануне СК РФ завершил расследование в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО), бывшего руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны Валерия Муминджанова. По версии следствия, будучи главой департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал заключил с подрядчиками договоры на поставку в войска обмундирования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За это он, как считают правоохранители, получил взятку в размере более 20 млн рублей.

Ранее гендиректора «Фонбета» Анохина отправили под арест.