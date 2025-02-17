В российском городе вандалы разбили окно кофейни елкой

В Новосибирской области двое мужчин разбили окно кофейни с помощью елки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в городе Бердске. Двое злоумышленников пытались открыть дверь кофейни «Академия кофе». Они пинали ее, но мероприятие не увенчалось успехом.

После этого вандалы обошли здание и разнесли окно кофейни с помощью ствола елки. В заведении сработала сигнализация, сразу после этого злоумышленники скрылись.

До этого, 14 февраля, в Петербурге пьяный мужчина разбил стекло в трамвае и покинул его через окно. Дебошир после словесного конфликта с водителем общественного транспорта взялся за поручни обеими руками и стал бить по оконному стеклу ногой. Когда в нем появилось отверстие, он убрал осколки и вылез через него из кабины на улицу.

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