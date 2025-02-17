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Пьяный петербуржец разбил стекло в трамвае и покинул его через окно

Жителя Петербурга задержали за разбитое в трамвае стекло в день его 60-летия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина разбил стекло в трамвае и покинул его через окно. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел вечером 14 февраля в трамвае № 21 на проспекте Энгельса. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина взялся за поручни обеими руками и стал бить по оконному стеклу ногой. Когда в нем появилось отверстие, он убрал осколки и вылез через него из кабины на улицу. Сообщается, что пассажир стал буянить после словесной перепалки с водителем трамвая.

По данным источника РЕН ТВ, петербуржец устроил дебош за пару часов до своего юбилея. Утром 15 февраля именинника, которому исполнилось 60, задержали на улице Курчатова. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и возбудили уголовное дело.

Ранее полицейский из Батайска устроил дебош в караоке-баре в центре Ростова-на-Дону.

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