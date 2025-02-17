Турэксперт рассказал о смене туристических предпочтений свердловчан

Туристические предпочтения жителей Свердловской области изменились на фоне разлива мазута в Черном море — теперь вместо Краснодарского края многие из них планируют провести отпуск в Крыму. Об этом ЕАН рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, свердловчане также интересуются оздоровительным туризмом. Такой отдых востребован в Ставрополье, регионах Северного Кавказа и Дагестане. Помимо этого, есть спрос на совмещенные туры с экскурсионной и оздоровительной программами.

«Я думаю, что для туристов нашего региона этот сезон имеет все шансы пройти под знаком возрождения интереса к Крыму. Мы объясняем это несколькими причинами. Во-первых, большим количеством новых и туристических объектов, а также реконструированных старых. Во-вторых, снижением стоимости», — заключил Мальцев.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что лучшими направлениями для летнего отдыха внутри России в 2025 году станут Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Сочи, Геленджик и Крым. Он отметил, что желающим недорого отдохнуть лучше планировать отпуск после майских праздников. По его словам, тогда поездка обойдется в два раза дешевле, чем в июне-июле.

Ранее сообщалось, что туры на лето в Турцию подешевели после падения курса доллара.