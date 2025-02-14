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Туры на лето в Турцию подешевели после падения курса доллара

АТОР: летний отдых в Турции подешевел на 7% из-за курса доллара к рублю
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Shutterstock/FOTODOM

Летние туры на отдых в Турции подешевели до 7% на фоне падения курса доллара и евро к рублю, сообщила пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как отметили в АТОР, российские туристы смогут сэкономить до 60 тысяч рублей в результате укрепления национальной валюты к американской.

В ассоциации проанализировали цены при покупке в феврале пакета «все включено» на 10-дневный отдых в отеле 4* в Анталье с вылетом 11 июня (День России). Для двоих взрослых такой отдых обойдется в 140-170 тыс. рублей., на троих (двое взрослых + ребенок до 8 лет) — от 170 до 230 тыс. рублей, отдых для семьи из 4-х человек (двое взрослых + двое детей до 10 лет) обойдется в 230-300 тыс. рублей.

На этой неделе в АТОР сообщили, что туроператоры выставили на продажу летние туры на пляжные российские и зарубежные курорты. В ассоциации проанализировали предложения до 200 тысяч рублей на 10 ночей на семью из трех человек (2 взрослых и один ребенок до 10 лет), включая перелет.

Ранее была названа средняя сумма чека на пляжный отдых в России.

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