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Госдума рассмотрит проект продления программы маткапитала

Володин: Госдума рассмотрит продление программы материнского капитала 18 февраля
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Илья Питалев/РИА Новости

Государственная дума России 18 февраля рассмотрит проект о продлении программы материнского капитала на пять лет, заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте ГД.

По его словам, в случае принятия законопроекта около 5 млн семей получат право на маткапитал. Володин добавил, что поддержка семей с детьми и будущих родителей является приоритетом в работе депутатов.

12 февраля комитет Государственной думы по защите семьи рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Реализация законопроекта требует выделения дополнительных бюджетных средств на сумму в 2,776 трлн рублей.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. рублей. По его словам, с начала месяца будет ежегодно индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. До этого такие выплаты были фиксированными.

Ранее россиянам напомнили, куда потратить материнский капитал.

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