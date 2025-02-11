В РПЦ россиян попросили не изгонять бесов из квартир самостоятельно

В Русской православной церкви (РПЦ) россиян предупредили об опасности самостоятельного изгнания бесов из жилья. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что верующим необходимо молиться, а для освящения квартиры следует пригласить священника.

«Попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие».

Кипшидзе добавил, что очень сочувствует 67-летней женщине, которая устроила пожар в собственной квартире, пытаясь изгнать бесов.

Инцидент произошел в селе Каракулино в Удмуртии. Пожилая женщина решила провести в квартире «обряд по изгнанию колдунов» с помощью парафиновой свечи, которую она подожгла и оставила на стиральной машине. Сама пенсионерка ушла в другую комнату. Из-за зажженной свечи произошло возгорание. Заметив огонь, пожилая женщина испугалась и выбежала на улицу.

Соседи вызвали на место пожарных. Прибывшие сотрудники экстренных служб потушили пламя на площади в два квадратных метра. На кадрах с места происшествия видно обгоревшую стиральную машину и также поврежденную огнем окружающую обстановку.

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