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Москвич выстрелил из сигнального пистолета по владельцам собак

Москвич выстрелил из сигнального пистолета по гулявшим с собаками людям

Житель московского района Северное Бутово выстрелил из сигнального пистолета из окна в сторону людей, гулявших с собаками. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

«Вечером 39-летнему жителю дома на бульваре Дмитрия Донского якобы помешали владельцы собак, гуляющие с питомцами», — говорится в сообщении.

После словесного конфликта мужчина сначала начал светить в животных лазерной указкой, а потом взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону людей. Зюзинская межрайонная прокуратура поставила на контроль привлечение нарушителя общественного порядка к ответственности.

В декабре сообщалось, что в подмосковном Подольске мужчину задержали за стрельбу по животным и их владельцам. Хозяин стаффордширского терьера выстрелил из пневматики в хозяина кане-корсо. Собаки бросились на защиту своих владельцев, но в итоге те не пострадали. Этот случай стал пятым на счету 35-летнего местного жителя. Его соседи утверждают, что мужчина регулярно выходит на прогулку со своим питомцем с пистолетом, направляет оружие на других собак и предлагает их хозяевам устроить собачьи бои.

Ранее в Рязани догхантер стрелял по собакам и ранил случайную прохожую в щеку.

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