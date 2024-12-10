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В Подольске владелец стаффордширского терьера обстреливал других собак и их хозяев

В Подольске задержали собачника, который отстреливал других животных и их хозяев

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Shutterstock

В подмосковном Подольске мужчину задержали за стрельбу по животным и их владельцам, сообщает mk.ru.

Последний инцидент произошел на днях в одном из лесопарков в черте города. По данным издания, хозяин стаффордширского терьера выстрелил из пневматики в хозяина кане-корсо. Собаки бросились на защиту своих владельцев, но в итоге не пострадали. Этот случай стал пятым на счету 35-летнего местного жителя. Его соседи утверждают, что мужчина регулярно выходит на прогулку со своим питомцем с пистолетом, направляет оружие на других собак и предлагает их хозяевам устроить собачьи бои.

В итоге агрессивного собачника задержали. Оказалось, что он давно угрожает своим домочадцам и случайным прохожим. В августе мужчина напал на 55-летнюю соседку, старшую по дому, она отделалась испугом и обратилась в полицию. В настоящее время подозреваемый, прежде судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж, проходит психологическую экспертизу.

Ранее в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.

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