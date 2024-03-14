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В Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку

В Рязани неизвестный в черном стрелял в собак и ранил женщину

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Рязани неизвестный ранил человека, когда отстреливал бездомных собак. Об этом сообщает портал Ya62.ru.

Несчастный случай произошел 13 марта в Приокском районе. Догхантер в черном капюшоне вышел вечером на охоту, поблизости от него оказалась местная жительница. Пострадавшая рассказала в социальных сетях, что пуля разодрала ей щеку, когда она наклонилась к собаке.

Женщина обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. Однако в пресс-службе УМВД России по Рязанской области сообщили, что не слышали о произошедшем и не получали заявлений о подобных фактах.

Ранее в Подмосковье догхантер выстрелил из винтовки и попал в беременную женщину, целясь в ее собаку.

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