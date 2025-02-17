Сотрудников РЖД одели в экзоскелеты

В РЖД сотрудники путевых машинных станций, которые занимаются подготовкой рельсов, начали носить экзоскелеты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

Специальные костюмы будут носить работники, которые занимаются резкой и сверлением рельсов, а также другими работами, которые требуют больших физических усилий. Во время подъема груза экзоскелет принимает на себя около трети нагрузки. Так, при переносе груза весом до 50 кг на 10 метров костюм не просто защитит позвоночник от компрессии, но и на 90% разгрузит мышцы спины, а при подъеме с пола предмета весом до 50 кг на уровень пояса уменьшит нагрузку вдвое, говорится в сообщении.

В РЖД рассчитывают, что экзоскелеты помогут уменьшить уровень производственных травм и повысят эффективность сотрудников.

22 января сообщалось о создании экзоскелета, который помогает пианистам играть быстрее. Он позволяет им преодолевать «потолочный эффект» — границу, при которой дальнейшее улучшение навыков становится крайне затруднительным.

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