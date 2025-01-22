Создан экзоскелет, который помогает пианистам играть быстрее

Ученые из Токийского столичного университета в Японии разработали уникальный экзоскелет для рук, который позволяет пианистам преодолевать «потолочный эффект» — границу, при которой дальнейшее улучшение навыков становится крайне затруднительным.. Работа опубликована в журнале Science Robotics.

«Потолочный эффект» — это ситуация, когда дальнейшее совершенствование моторных навыков становится невозможным из-за того, что человек уже достиг высокого уровня мастерства. Например, это может произойти с пианистами, когда они достигают определенного уровня игры, и их пальцы уже не могут двигаться быстрее.

Новый экзоскелет помогает музыкантам достигать скоростей и точности движений пальцев, невозможных при традиционной практике. Устройство само двигает пальцы пианиста, постепенно увеличивая скорость и сложность движений. Оно использует сложные алгоритмы управления для создания движений, имитирующих профессиональные музыкальные приемы. В ходе тренировок экзоскелет воспроизводит как быстрые, так и сложные комбинации движений, что помогает пианистам выйти за пределы их мастерства.

Результаты экспериментов показали, что после тренировки с экзоскелетом музыканты значительно улучшили свои навыки в игре на инструменте, даже если до этого они перестали прогрессировать.

Эксперимент также выявил удивительный эффект: тренировка одной руки с помощью экзоскелета улучшала навыки другой, не тренируемой руки. По мнению исследователей, это демонстрирует важность межполушарной координации и нейропластичности.

Новая разработка открывает перспективы для совершенствования сложных моторных навыков не только в музыке, но и в спорте, медицине и реабилитации. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы усовершенствовать устройство и изучить его эффективность в других областях.

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