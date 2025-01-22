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В России создали искусственную роговицу глаза из коллагена для пересадки

Первый МГМУ: начался финал испытания искусственной роговицы для пересадки

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В Сеченовском Университете создали искусственную роговицу на основе коллагена. Она обладает высокой прозрачностью и подходит для серийного производства. Уже стартовали финальные доклинические испытания роговицы. При их успешном завершении ученые перейдут к клиническим испытаниям при участии пациентов с кератоконусом и другими поражениями роговицы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Кератоконус — распространенное дегенеративное заболевание глаз, которое приводит к истончению и деформации роговицы, ухудшая зрение. До четверти пациентов в конечном итоге сталкиваются с необходимостью пересадки роговицы, однако оперативное лечение имеет множество ограничений — от дефицита донорского материала до риска отторжения трансплантата.

Ранее искусственная роговица уже показала высокую безопасность и биосовместимость в ряде предварительных испытаний на животных. Теперь же исследователи запустили новые испытания, последние перед клиническими.

«Кроликам имплантировали финальный прототип роговицы — тот, который мы планируем применять для человека. Сейчас наша задача — подтвердить, что имплант не вызывает воспалительных реакций и сохраняет прозрачность. Чтобы убедиться в этом, понадобится около полугода. С учетом регистрационных мероприятий и клинических испытаний, мы рассчитываем, что уже в течение 3-4 лет наш имплант будет доступен пациентам с кератоконусом, травмами, ожогами и другими повреждениями роговицы», — рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского Университета Артем Антошин.

Также искусственная роговица будет востребована и в ветеринарии. Животные часто травмируют глаза и при серьезных повреждениях их приходится удалять целиком. Использование искусственной роговицы позволит сохранить животным зрение.

Ранее в России создали похожую на мозг нейросеть на основе жидкого света.

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