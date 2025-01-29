Британец посетил 42 музея за 24 часа и побил мировой рекорд

Житель Лондона посетил 42 музея за 24 часа и побил мировой рекорд, пишет UPI.

Бен Мелхэм совершил удивительное путешествие по родному городу, установив новый мировой рекорд Гиннесса. Впечатляющее достижение стало возможным благодаря визиту в 42 музея всего за один день.

Мужчина поделился, что вдохновением для его рекордной попытки стали его дети Матильда и Хенрик, с которыми он посетил несколько музеев в рамках установления своего достижения.

«Лондон был очевидным выбором для этой попытки. С более чем 200 зарегистрированными музеями, это один из крупнейших музейных городов мира, предлагающий уникальное разнообразие — от известных учреждений, таких как Британский музей и Музей Виктории и Альберта, до небольших жемчужин, таких как Музей Банка Англии и Музей полиции Боу-стрит», — прокомментировал британец.

Таким образом, Бен побил прежний рекорд в 33 музея, установленный Суджоем Кумаром Митрой и Сварупом Даврани в Дели в 2024 году.

Ранее в Китае женщина установила мировой рекорд по количеству подтягиваний за одну минуту.