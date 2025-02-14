В «Светофоре» обнаружили некачественную молочную продукцию

Поставщики гипермаркета низких цен «Светофор» разбавляли молочную продукцию растительными жирами и скрывали это, чтобы уклониться от налогов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Изготовление продукции с использованием растительных жиров предполагает повышенную ставку НДС (налога на добавочную стоимость) в размере 20%, при этом НДС на молочную продукцию составляет только 10%. Махинации позволяли «Светофору» предлагать молочную продукцию по цене ниже рыночной. Такая ситуация была выявлена в результате инспекций в магазинах «Светофора» в 13 регионах России. Поставщиков сети ожидают штрафы за уклонение от налогов и нарушение и дополнительные проверки.

До этого Роспотребназор нашел в магазинах «Светофора» в Москве насекомых и грызунов. Отмечается, что, как минимум в четырех магазинах «Светофор» отсутствовала защита от грызунов — там были обнаружены дефектные ворота в зоне разгрузки, которые не препятствуют проникновению в торговый зал и подсобные помещения крыс и насекомых.

Ранее в Дагестане арестовали центнер имитированной икры из «Светофора».