Роспотребнадзор начал проверку инцидента с металлом в зефире из «ВкусВилла»

Роспотребнадзор: начата проверка из-за металла в зефире из «ВкусВилла»

Столичный Роспотребнадзор начал проверку по факту покупки в московском магазине сети «ВкусВилл» зефира с металлической стружкой. Информация появилась на сайте ведомства.

Речь идет о торговой точке на Беломорской улице и сладостях, произведенных ульяновской компанией «Миэнджел».

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство направило запрос руководству «ВкусВилла» по предотвращению сбыта опасного зефира, а также уведомило Роспотребнадзор по Ульяновской области о случившемся.

В январе «ВкусВилл» приостанавливал продажи кейс-торта «ДэнБош» до выяснения всех обстоятельств после сообщений о возможном попадании стекла в него.

Ранее очевидец рассказал о ситуации в хостеле Москвы, где отравились десятки человек.