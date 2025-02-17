«YouTube и Mercedes»: в Госдуме раскрыли, возвращения каких компаний ждут в РФ

Эксперты прогнозируют возвращение в Россию некоторых зарубежных брендов на фоне потепления отношений с США. Далеко не все ушедшие из РФ компании ожидают теплый прием, но есть ниши, которые российские специалисты так и не заполнили, отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В качестве примера он в беседе с Общественной Службой Новостей привел видеохостинг YouTube и AutoCAD.

«Возможно, сейчас это прозвучит весьма необычно для российских чиновников, но есть сферы, в которых мы так и не создали полноценных альтернативных систем. Ярким примером можно назвать YouTube. Хотя он по большому счету никуда не ушел из России, но заменить его ничем так и не смогли», — заявил депутат.

Он рассказал о своем опыте перехода в Rutube, после которого его попросили остаться на старой площадке, так как она удобнее. По мнению Делягина, это означает, что качество российских сервисов оставляет желать лучшего, а значит, подобные компании должны продолжать работу в России.

Еще одним примером стало AutoCAD, успех которого не смогли повторить, считает Делягин. Он напомнил, что это двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования, аналогов которой, близких по качеству, не создано.

Кроме того, по мнению депутата, устали россияне и от переполненного китайскими моделями авторынка. По его словам, большинство жителей понимают, что «условный Mercedes» лучше и надежнее, а значит, есть смысл в возвращении отдельных автомобильных компаний.

Однако просто так вернуться зарубежные компании не смогут – сначала они должны будут заплатить компенсацию российским гражданам за неудобство, считает депутат. При игнорировании этого требования пускать их на российский рынок не нужно, заключил Делягин.

Напомним, в Кремле, комментируя слухи о возможном возвращении зарубежных компаний, сообщили, что западные бренды могут зайти на рынок и конкурировать с российскими производителями. В Минпромторге же отметили, что у России нет задачи поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов. В ведомстве подчеркнули, что оставшиеся компании продолжают работать, а «освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей».

Ранее в Госдуме заявили о неправоте тех, кто выступил против возвращения России на турниры.