В Минпромторге заявили, что у РФ нет задачи возвращать иностранные бренды

У России нет задачи поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — пояснили в пресс-службе министерства.

В Минпромторге добавили, что оставшиеся в России иностранные бренды продолжают работать, а «освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей».

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Официальных заявлений от представителей компании не поступало. Источник канала в Минпромторге уточнил, что для возвращения большой сети магазинов необходимо порядка 1,5–2 лет, чтобы заново наладить производство.

Также политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее в Госдуме оценили вероятность возвращения западных брендов в Россию.