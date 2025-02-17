Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге заявили, что у РФ нет задачи возвращать иностранные бренды

Минпромторг: у РФ нет задачи поощрять возвращение иностранных брендов
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

У России нет задачи поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной», — пояснили в пресс-службе министерства.

В Минпромторге добавили, что оставшиеся в России иностранные бренды продолжают работать, а «освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей».

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Официальных заявлений от представителей компании не поступало. Источник канала в Минпромторге уточнил, что для возвращения большой сети магазинов необходимо порядка 1,5–2 лет, чтобы заново наладить производство.

Также политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее в Госдуме оценили вероятность возвращения западных брендов в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами