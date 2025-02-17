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В Госдуме заявили о неправоте тех, кто выступил против возвращения России на турниры

Депутат Шипулин подверг критике выступивших против возвращения России норвежцев
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Шипулин в интервью ТАСС заявил, что критиковавшие возможное возвращение российских спортсменов на международные турниры братья Йоханнес и Тарьей Бё вскоре изменят свое мнение.

По его словам, в ближайшее время все, кто выступал против допуска России, поменяют свою позицию.

«Рано или поздно все, кто говорил про Россию плохо, поймут, что были неправы. Это всего лишь вопрос времени. Но это их мнение, их право, не знаю, чем они это мотивировали», — заявил Шипулин.

16 февраля Бё стал первым в гонке преследования на 12,5 км на первенстве мира в Ленцерхайде (Швейцария) и установил мировой рекорд по числу золотых медалей на ЧМ по биатлону. Норвежец преодолел дистанцию за 32 минуты 26,9 секунды. Второе место занял американец Кэмпбелл Райт (+8,6), третьим финишировал француз Эрик Перро (+20,8).

До этой гонки он делил первое место по личным победам на ЧМ с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом.

Также он обновил собственное достижение по общему числу золотых медалей — теперь в активе Бё 22 награды высшего достоинства.

Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально выступил после запрета Александру Большунову участвовать в гонке в Италии.

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