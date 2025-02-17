Из российских аптек пропал немецкий препарат от высокого давления

Россияне столкнулись с трудностями при покупке немецкого рецептурного препарата для контроля давления под названием «Аттенто». Лекарство прописывают людям с эссенциальной гипертензией, однако с осени 2023 года его поставок в Россию не было, сообщил портал E1.RU.

По словам врачей, этот препарат сложно заменить, так как в одной таблетке он сочетает два важнейших действующих вещества — амлодипин и олмесартан медоксомил. Медикам приходится подбирать альтернативы, назначая лечение двумя отдельными препаратами. Сообщается, что «Аттенто» на складах не осталось. Поставки указанного лекарства в Россию до конца 2025 года не планируются.

В конце декабря прошлого года министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору мониторить ситуацию с обеспечением аптек и медучреждений жизненно необходимыми лекарствами. Речь в первую очередь идет о наличии в аптеках физраствора, инсулинов, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе для льготных категорий граждан.

Ранее Путин поручил Минздраву улучшить условия ввода в РФ новых иностранных лекарств.