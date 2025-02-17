В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского в больнице

Папа Римский Франциск, остающийся в больнице с инфекцией дыхательных путей, находится в стабильном состоянии и продолжает лечение. Об этом сообщает портал Vatikan News.

«Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Его клиническое состояние стабильно, и диагностический и терапевтический процесс, предписанный медицинским персоналом, продолжается. Сегодня утром он принял Евхаристию и следил за Святой Мессой по телевизору. Днем он чередовал чтение и отдых», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Франциску показан полный покой.

Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и генеральным директором CNN Марком Томпсоном. Позже стало известно, что самочувствие папы Римского остается удовлетворительным.

16 января папа Римский Франциск повредил правое предплечье при падении. Рука была обездвижена в качестве меры предосторожности. А в декабре понтифик получил травму подбородка, ударившись о тумбочку.

Ранее папа Римский предостерег от культа духа войны.