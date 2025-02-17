Юрист объяснил, как не потерять единственную квартиру за долги по ЖКХ

Юрист Соловьев: единственную или ипотечную квартиру за долги по ЖКХ не заберут

Россиян предупредили об угрозе потерять жилье за долги за жилищно-коммунальные услуги свыше 300 тыс. рублей. Однако такая мера не распространяется на единственную квартиру владельца или взятую в ипотеку недвижимость, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого сообщил «Газете.Ru», что с этого года для должников за ЖКУ вводятся более жесткие меры. В том числе при сумме задолженности выше 200–300 тысяч рублей суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов.

В целом в России механизмы взыскания долгов остались прежними, отметил Соловьев. Так, сначала применяются обеспечительные меры, контроль над банковскими картами, ограничение на право водить машину и другие.

Что касается изъятия жилья, то на единственное или ипотечное жилье такую меру по закону распространить не могут, подчеркнул юрист, назвав такие сообщения «страшилками».

Напомним, с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Это связано с завершением действия старого постановления правительства РФ, по которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок по ключевой ставке ЦБ — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Экономист ранее оценил долги россиян за коммуналку.