Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснил, как не потерять единственную квартиру за долги по ЖКХ

Юрист Соловьев: единственную или ипотечную квартиру за долги по ЖКХ не заберут
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россиян предупредили об угрозе потерять жилье за долги за жилищно-коммунальные услуги свыше 300 тыс. рублей. Однако такая мера не распространяется на единственную квартиру владельца или взятую в ипотеку недвижимость, рассказал 360.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого сообщил «Газете.Ru», что с этого года для должников за ЖКУ вводятся более жесткие меры. В том числе при сумме задолженности выше 200–300 тысяч рублей суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов.

В целом в России механизмы взыскания долгов остались прежними, отметил Соловьев. Так, сначала применяются обеспечительные меры, контроль над банковскими картами, ограничение на право водить машину и другие.

Что касается изъятия жилья, то на единственное или ипотечное жилье такую меру по закону распространить не могут, подчеркнул юрист, назвав такие сообщения «страшилками».

Напомним, с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ. Это связано с завершением действия старого постановления правительства РФ, по которому при расчете пеней за просрочку оплаты ЖКУ применялся льготный порядок по ключевой ставке ЦБ — не более 9,5%. Теперь пени будут рассчитываться по действующей ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 21%.

Экономист ранее оценил долги россиян за коммуналку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами