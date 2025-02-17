На Кубани прооперировали девочку, пострадавшую при атаке дрона ВСУ

На Кубани прооперировали пострадавшую при атаке БПЛА 4-летнюю девочку

Девочку, пострадавшую после падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, успешно прооперировали в больнице Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Операция прошла успешно, девочка восстанавливается», — говорится в сообщении.

4-летняя девочка пострадала вечером 16 февраля во время массированной атаки украинских беспилотников по территории Краснодарского края. Обломки БПЛА упали в жилой сектор, повредив несколько частных домов.

Днем позже при массированной атаке украинских беспилотников по Краснодарскому краю пострадала женщина. Ей оказали первую медицинскую помощь. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил муниципалитету оперативно помочь жителям с восстановлением поврежденных домов.

17 февраля власти Краснодарского края ввели локальный режим ЧС в поселке Ильский Северского района после ночной атаки украинских беспилотников.

Ранее белгородцы подожгли автомобиль и инсценировали атаку дрона на него ради компенсации.