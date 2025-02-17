Белгородцы разыграли атаку дрона, чтобы получить выплату на машину

В Белгородской области местные жители подожгли автомобиль и инсценировали атаку дрона на него, чтобы получить компенсацию. Об этом сообщает «Мир Белогорья» со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова.

Губернатор рассказал, что свидетелями инцидента в Волоконовском районе стали сотрудники управления региональной безопасности. Они увидели горящий автомобиль и подъехали к нему для оказания помощи. Чиновники увидели у машины трех человек. Один из них держал в руках похожий на беспилотник предмет, который бросил в машину.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием за счёт восстановления из-за атаки со стороны ВСУ, чего по факту не произошло», — отметил губернатор.

По его словам, у злоумышленников имелись внешние признаки опьянения. Гладков попросил управление МВД и прокуратуру подключиться к расследованию инцидента.

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