Суд оштрафовал политика Гозмана за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Москве оштрафовал политика Гозмана за нарушение закона об иноагентах

Таганский районный суд города Москвы назначил политику Леониду Гозману (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) административный штраф за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Гозмана привлекли к ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом), говорится в сообщении.

Размер штрафа составил 45 тысяч рублей, уточнили в суде.

В ноябре прошлого года Московский городской суд признал законным заочный приговор Гозману по делу о распространении фейков о российской армии.

В июле политика признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев.

В феврале 2024 года Гозмана заочно арестовали. Поводом стали тексты политика в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.