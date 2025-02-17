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В Рязанской епархии заявили, что полет с иконой Божией Матери прошел по инициативе военных

Воздушный крестный ход над Рязанью провели по просьбе военных
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Telegram-канал «Подъём»

В Рязанской епархии объяснили, что полет на самолете со святынями Богословского монастыря и иконой Божьей Матери прошел по инициативе военных. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Православные верующие знают, как важно призывать бога в молитве, обращаться к нему за помощью в различных обстоятельствах. Наши воины на полях СВО становятся свидетелями помощи божией в самых тяжелых ситуациях. Поэтому естественно желание людей искать защиты у бога, у Матери Божией, у небесных покровителей воинства», — прокомментировали в епархии.

Священнослужители уточнили, что воздушные крестные ходы по инициативе военных проводятся регулярно. В епархии также отметили, что готовы повторить полет.

Крестный ход на самолете состоялся 13 февраля. На борту находились святыни Богословского монастыря: чудотворная икона Божией Матери «Знамение», частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца, а также частица Животворящего Креста Господня.

По словам представителей епархии, целью крестного хода было вознести молитву об охране Рязани от воздушных атак, а также отметить приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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