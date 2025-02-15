Полицейские Екатеринбурга поделились подробностями похищения немой девочки

В Екатеринбурге полицейские допрашивают подозреваемого в похищении ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Валерия Горелых.

По его словам, задержанный 1973 года рождения, он живет в Екатеринбурге. В момент произошедшего мужчина находился в неадекватном состоянии.

После того, как девочку нашли, ее направили на обследование в больницу, но каких-либо новых травм не выявили.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел накануне вечером. Отец заехал в магазин и на несколько минут ушел, оставив немую дочь в машине. Позже выяснилось, что к автомобилю подошел мужчина старше 50 лет, он выпустил ребенка из машины. Девочка хотела пойти в магазин, но незнакомец взял ее за руку и увел.

Подозреваемого сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, девочка нашлась.

Ранее в Туле близнецы похитили мать и сына и требовали у них 18 млн рублей.