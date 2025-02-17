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Избранный мэр Березовского городского округа не вступила в должность

Избранный мэр Березовского городского округа Маслакова не вступила в должность
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Размик Закарян/URA.RU

Избранный мэр Березовского городского округа (ГО) Свердловской области Юлия Маслакова, оспаривающая свое назначение, не вступила в должность — главой муниципалитета пока остается Евгений Писцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат думы Березовского ГО.

По словам источника агентства, вступление Маслаковой в должность ожидалось до пятницы, 14 февраля.

«Она не подошла, выясняем обстоятельства, может, в этом были какие-то причины», – сказала собеседница РИА Новости.

В аппарате думы отметили, что о новом конкурсе говорить рано.

В конце января действующий глава Березовского городского округа Свердловской области Писцов проиграл выборы мэра, набрав всего шесть голосов. Его оппонентка, Маслакова, получила поддержку 17 депутатов городской думы. Местные СМИ назвали результаты сенсационными, отметив, что Маслакова, которую называли «техническим кандидатом», обошла действующего главу. Женщина работает в администрации Березовского и является супругой водителя Писцова.

Ранее мэр Рязани пригрозил уволить сотрудников мэрии после корпоратива.

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