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На границе РФ усилили контроль из-за возможной лихорадки Эбола у жителей Нью-Йорка

Роспотребнадзор следит за сообщениями о возможной лихорадке Эбола в США
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в США, где появились сообщения о подозрениях на лихорадку Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, передает ТАСС.

По информации Роспотребнадзора, Эболу подозревают у двоих жителей Нью-Йорка, которые вернулись из Уганды. Симптомы у пациентов совпадают с теми, что наблюдаются при этом заболевании. Однако результаты анализов пока неизвестны.

Чтобы не допустить ввоз в Россию опасного заболевания, в пунктах пропуска на границе осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, сообщили в Роспотребнадзоре. Россиянам напомнили, что вирус Эболы передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Затем идут нарушения функций почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние кровотечения.

В начале февраля ВОЗ начала первое в истории испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде. Если она окажется эффективной, то в будущем сможет потенциально положить конец продолжающейся вспышке лихорадки в мире и защитить людей, подверженных риску заражения.

Ранее россиянам рассказали, какие экзотические болезни можно привезти с отдыха.

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