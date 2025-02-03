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ВОЗ испытает вакцину против Эболы в Уганде

ВОЗ начинает первое в истории испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде
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Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник начала первое испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации подчеркнули, что если вакцина-кандидат против суданского штамма вируса Эбола окажется эффективной, то в будущем она может потенциально положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы людей, которые подвержены риску заражения.

До этого в ВОЗ заявили, что выявленный в Уганде новый штамм вируса Эбола представляет серьезный риск для общественного здравоохранения, также не исключена его потенциальная передача в государства, расположенные рядом.

3 февраля стало известно, что в Руанде планируют испытать вакцину против Эболы. Исполнительный директор Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу заявил, что в настоящее время ученые разрабатывают протоколы исследований. По его словам, в рамках испытаний планируется ввести более 2 тысяч доз вакцин. При этом ученый обратил внимание, что препарат еще не получил лицензию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой.

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