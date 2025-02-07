Россиян предупредили, какие экзотические болезни можно привезти из отпуска

Помимо комаров и других насекомых, инфекции часто распространяются через воду, плохо обработанные термически продукты или контактирование с инфицированным человеком. О том, как не привезти из отпуска проблемы со здоровьем, «Газете.Ru» рассказал Владимир Неронов, врач-инфекционист АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), д.м.н.

«Негативные последствия для здоровья могут быть тяжелыми и отразиться на многих системах организма: есть риск для пищеварительной системы, может пострадать кожа, а также глаза. Например, малярия проявляется через 1-4 недели после заражения в виде лихорадки, головной боли, слабости и повышенной потливости. Лихорадка Зика сопровождается головной болью, болью в суставах, конъюнктивитом и сыпью. Симптомы могут быть легкими или вовсе отсутствовать, но вирус особенно опасен для беременных женщин», — объяснил он.

Чтобы избежать заражения, стоит заранее разузнать об обстановке в стране назначения и принять нужные меры, если это требуется. Используйте репелленты, отдавайте предпочтение одежде светлых цветов, которая закрывает тело, не забывайте про москитные сетки и проветривайте помещение.

«Если вы выбрали африканскую или южноамериканскую страну, позаботьтесь о том, чтобы сделать прививку от желтой лихорадки не позднее десяти дней до намеченной поездки. Вакцинация является одним из самых надежных путей защиты от опасных инфекций», — отметил врач.

Базовое правило профилактики остается простым — не забывайте следить и соблюдать правила гигиены. Никогда не ешьте, не помыв предварительно руки, а фрукты и овощи лучше и вовсе обдавать кипятком, прежде чем съесть. Воду в бассейне или море старайтесь не глотать, а для питья используйте только воду из бутылок или после кипячения. Именно поэтому лучше избегать льда в ресторанах и кафе — он вполне может быть сделан из сырой воды.

Для предотвращения малярии препараты надо принимать и до поездки, и во время, и после нее. Эти лекарства назначаются врачом и помогают снизить риск заболевания.

«В тропических странах туристы могут столкнуться с такими заболеваниями, как кишечная палочка, холера, лихорадка Эбола и дизентерия. В Азии, Индии и Африке распространены кишечные инфекции, вызываемые бактериями в водопроводной воде. Местное население зачастую имеет иммунитет к этим бактериям, но туристам не следует использовать воду из-под крана даже для полоскания рта. В странах Ближнего Востока существует риск заражения верблюжьим гриппом, который характеризуется высокой температурой, кашлем и одышкой. Болезнь крайне опасна и уносит жизнь каждого третьего заболевшего, так как эффективного лечения нет, только профилактика», — предупредил Неронов.

Кроме того, некоторые туристы в отпускной эйфории могут забыть о правилах личной интимной безопасности и в итоге столкнуться с венерическими инфекциями.

«Если после возвращения из отпуска появляются симптомы, связанные с дискомфортом в половых органах, не откладывая, обратитесь к специалисту и сдайте анализы», — резюмировал врач.

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