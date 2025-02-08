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Названы самые востребованные профессии в 2024 году

Аналитик Ветерков: кассиры и курьеры были самыми востребованными в 2024 году
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Shutterstock/FOTODOM

Работники ритейла вошли в число наиболее востребованных в России в 2024 году. Об этом заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с РИА Новости.

«В 2024 году наиболее востребованными были сотрудники отрасли ритейла: кассиры, водители, работники складов, сортировщики, курьеры и прочие», — отметил он.

По данным Ветеркова, именно в этой сфере в прошлом году открывалось больше всего новых вакансий, а прирост доли новых предложений год к году составлял до 70% ежемесячно.

Кроме того, фиксировался высокий спрос на сотрудников из сферы производства, также активный найм наблюдался и в IT-сфере, добавил собеседник агентства.

В конце января сообщалось, что 30,3% опрошенных россиян высказали готовность переобучиться и освоить рабочую профессию. По данным опроса группы компаний РЕГРО, 4,6% респондентов заявили, что приступают к освоению новых навыков в самое ближайшее время. Четверть респондентов (25,2%) приняли решение переобучиться, чтобы иметь в будущем стабильный доход. 20,7% опрошенных считают, что достигли потолка на нынешней должности и в связи с этим ищут перемен.

Ранее сообщалось, что более половины россиян думают уволиться в 2025 году.

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